Türkiye Gazetesi

27 Şubat 2020 tarihinde, Elbistan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı 67 yaşındaki Gülseren Alkaya'ya hemşire A.Ö. tarafından kan takıldı.

Ancak bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk annesi Alkaya, hayatını kaybetti. Alkaya’nın ölümünün ardından çocukları, kan grubu 0 Rh (+) olmasına rağmen A Rh (+) kan verildiği gerekçesiyle annelerinin öldüğünü savunarak hemşireden şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmada A.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava devam ederken, Gülseren Alkaya'nın ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

Raporda, A Rh + kan grubuna sahip farklı bir kişiye transfüze edilmesi planlanan kanın 0 Rh+ kan grubuna sahip Gülseren Alkaya’ya verildiğine dikkat çekildi.

Ancak iki sağlık personeli tarafından kimlik doğrulama yapılması gerekirken sadece sanık A.Ö. tarafından doğrulama yapılarak kan transfüzyonuna başlandığı belirtilen raporda, düzenlenen tutanaktan kişiye yanlış kan transfüzyonu yapıldığının belirtildiği dikkate alındığında; tek başına kimlik doğrulaması yaparak transfüzyon işlemine başlayan hemşire A.Ö.’nün bu uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı, tıbbi uygulama hatası ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu vurgulandı.

1 YIL MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Davanın karar duruşması Elbistan Adliyesi’nde görüldü. Duruşma sonucunda A.Ö., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, hemşirelik mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği için de 1 yıl 3 ay süreyle hemşirelik mesleğinden men edildi.

Vefat eden Gülseren Alkaya'nın oğlu Akif Alkaya, hemşireye verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini, Sağlık Bakanlığı aleyhine 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.

Ailenin avukatı Büşra Sönmez ise sanığın bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini, bu nedenle de kararı istinafa taşıdıklarını h Yanlış iğne taburcu olacak hastayı canından etti İzmir'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmaya hazırlanan 54 yaşındaki kadın, yapılan yanlış iğnenin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın ardından doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı.

Yanlış iğne koltuk değneklerine mahkum etti, hayatı karardı Diyarbakırlı 34 yaşındaki Kader Azınarık, 2 yaşındayken havale geçirdi. Hiçbir eğitimi olmayan komşusunun yanlış iğnesi sonucu koltuk değneklerine mahkum kalan Azınarık’ta son bir yıl içerisinde skolyoz hastalığı da ortaya çıktı. Tek isteği, 9 yaşındaki oğlunun elinden tutup okula götürmek olan acılı anne, yetkililerden yardım bekliyor. atırlattı.