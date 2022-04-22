Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘göçmen kaçakçılığı’ ile ilgili 19 ve 21 Nisan tarihleri arasında Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar ilçelerinde operasyon ve yaya uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 119’u Afganistan, 68’i Suriye, 26’sı Pakistan, 26’sı Bangladeş ve 5’i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 244 düzensiz göçmen yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyonlar çerçevesinde, düzensiz göçmenlere evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye ise 285 bin 714 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 7 düzensiz göçmeni sigortasız çalıştırarak işyerinin deposunda barındırdığı tespit edilen 1 işverene de 18 bin 18 lira idari para cezası verildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Yunanistan’ın Türk kara sularına geri ittiği 53 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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