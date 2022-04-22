Türkiye Gazetesi

Hamamözü ilçesinde yaşanan feci olayda, 9 aylık Bedirhan Efe D., evlerinde sehpanın kenarını tutunarak yürümek istediği sırada kafa üstü düşerek yaralandı.

3 AYRI HASTANE DE TEDAVİ GÖRDÜ

Ailesi tarafından önce Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırılan minik bebek ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesine sevk edildi.

Merzifon Devlet Hastanesinden önceki gün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bedirhan bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mariupol’de insanlar aç kaldı, 3 bebek susuzluktan öldü Ukrayna’nın haftalardır katı bir Rus kuşatması altında bulunan Mariupol şehrinde insanlık faciası yaşanıyor.

Genç çift şoku yaşadı! Ölü doğan bebekleri hastanede kayboldu İstanbul'da 23 yaşındaki hamile kadının ölü doğan bebeği hastanede kayboldu.