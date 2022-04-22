Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kuran tilaveti ve ezan okuma yarışmasında okuduğu ezan ile yarışmaya damga vuran Türk imamlar Muhsin Kara ve Albijan Çelik dudak uçuklatan ödülün de sahibi oldu.

3.2 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL PAYLAŞILDI

Ödüllerin toplam değeri 3,2 milyon dolara denk gelen 12 milyon Suudi Arabistan riyaliydi. Ezan okuma kategorisinde yarışan Türk yarışmacı Muhsin Kara birinci olurken, Albijan Çelik ise ikinci oldu.

Kara, birinci olarak 7 milyon 867 bin 282 TL'ye denk gelen 2 milyon riyalin, Çelik ise ikinci olarak 3 milyon 93 bin 641 TL'ye denk gelen 1 milyon riyalin sahibi oldu.

MOTOSİKLETİNİ SATIP EĞİTİM ALDI

Erciş doğumlu Muhsin Kara Türkiye ve Dünya genelinde pek çok ezan yarışmasının da birincisi olmuştu. Eşsiz sesi ile dinleyenlerin ruhuna dokunan Kara'nın birincilik yolculuğu 2010'da aldığı bir kararla başladı.

12 yıl önce Türkiye genelinde imam hatipler arasında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda ikinci olan Kara yarışmadan elde ettiği gelirle beraber motosikletini ve bilgisayarını satıp Mısır'a gitti. Burada 2 yıl boyunca Arapça ve makam dersleri alan Kara ailesinin de desteğiyle zorlu eğitimini tamamladı.

Daha sonra İstanbul'da özel bir radyoda bir yıl müzik yönetmenliği yapan Kara uzun süre Kayseri'deki Akkışla Merkez Camisi'nde imam hatip olarak görev yaptı. 32 yaşındaki Kara görevini Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camisi’nde sürdürüyor.

Kara daha önce de TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara'yi telefonla rayarak tebrik etti. Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah." ifadelerini kullandı.

Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.

Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti. Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle." temennilerine Kara'nın, "Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.

KURAN-I KERİM TİLAVETİNDE FASLI YARIŞMACI BİRİNCİ OLDU

Kur'an-ı Kerim tilaveti kategorisinde Faslı yarışmacı Younes Mustafa Gharbi,birinciliği elde etti. İngiliz yarışmacı Mohammed Ayoub Asif ise ikinciliği elde ederek 2 milyon Suudi Arabistan riyali ödül aldı. Bahreynli yarışmacı Mohammad Mujahid üçüncü sırayı alarak 1 milyon Suudi Arabistan riyali kazandı. İranlı yarışmacı Seyed Jassem Mousavi dördüncü oldu ve 500 bin Suudi Arabistan riyali kazandı.

Üçüncülük, 500 bin Suudi Arabistan riyali alan Suudi yarışmacı Abdul Rahman bin Adel'e giderken, diğer Suudi yarışmacı Anas Al-Rahili de dördüncü olarak 250 bin Suudi Arabistan riyali kazandı.

Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasını Türk imam kazandı Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Muhsin Kara 1’inci, Alpcan Çelik ise 2’nci oldu.

Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasını Türk imam kazandı Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Muhsin Kara 1’inci, Alpcan Çelik ise 2’nci oldu.