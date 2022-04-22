Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 aile hayvan sulatma meselesi yüzünden birbirine girdi. Kan akan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde yaşanan olayda, aileler hayvan sulatma yüzünden çeşme başında kavga etti, 2 kişi yaralanırken, bıçaklanan Adem T. (26) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

BIÇAKLANAN ADAM HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Adem T., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şahıslar da jandarma tarafından gözaltına alındı.



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