Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri geldi. Ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın telef olduğunu belirledi.

Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Çizgili sırtlanların nesli tükenme tehlikesi altında...

Nesli tükenmek üzere... Türkiye'de görüntülendi Neslinin azaldığı bilinen Tepeli pelikan türüne, Zonguldak'ta rastlandı.

Avustralya koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı Avustralya hükümeti, son zamanlarda yaşanan orman yangınları, kuraklık gibi nedenlerle sayıları oldukça azalan koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı. Hükümet koalaların yaşam alanlarının korunması için çağrıda bulundu.

Hatay'da nesli tükenmek üzere olan Akdeniz foku görüldü Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Akdeniz foku görüldü.