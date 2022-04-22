Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye'ye bağlı Site Mahallesi, Kamuran Sokak'ta saat 18.00 sularında korku dolu anlar yaşandı. Yokuş yukarı çıkan iş makinası, bir anda geri geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı hızla kayan araç, park halinde bulunan bir otomobili altına alarak 40 metre sürükledi. Ardından 3 aracı daha önüne kattı. İş makinası, binaya ve elektrik direğine çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri kimse yara almadı.

SÜRÜCÜ KAÇTI, SUÇU BAŞKASI ÜSTLENDİ

İş makinası operatörü olay yerinden kaçtığı, kazayı da başka birisinin üstlendiği iddia edildi. Görgü şahidi Ali Y. "Operatörün söylediğine göre aracın freni tutmuyormuş. Yetkilileri aradı 'Ben kaza yaptım, bu aracın frenleri tutmuyor' dedi. Ben sürücüyüm diyen kişi kazayı yapan kişi değil" dedi.

Adana'da feci ölüm: Motosiklet sürücüsü iş makinesinin altında kaldı Adana’da iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü, ezilerek hayatını kaybetti.

Ataşehir’de çukura düşen iş makinesindeki operatör hayatını kaybetti Ataşehir’de inşaat alanında bulunan ve üzeri buz tutan çukur üzerinde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılması ile çukura düştü. 60 yaşındaki işçinin cansız bedeni arama çalışmaları sonucu çukurdan çıkarıldı.

İstanbul'da sancısı tutan hamile kadın iş makinesiyle doğuma yetişti İstanbul'da karın etkili olduğu saatlerde yollar kapanınca, sancısı tutan hamile kadın iş makinesiyle doğuma yetiştirildi.