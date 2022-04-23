Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irak uyruklu Ayman Abdulkareem Al Hardanee bir hafta önce okulda arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutladı.
Sadık K. idaresindeki kamyonet, 3 tekerlekli çocuk bisikleti ile seyir eden Ayman Abdulkareem Al Hardanee'ye kazara çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI
Iraklı çocuktan geriye bir hafta önce okulda doğum gününü kutladığı fotoğraf kaldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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