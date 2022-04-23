Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle ara verilen Seferihisar-Samos feribot seferleri bugün tekrar başladı. "Gönül" isimli feribot 182 yolcusuyla sabah saat 08.00’de Sığacık'tan Samos'a hareket etti. 2 yılın ardından düzenlenen ilk sefer için heyecanlı olduklarını söyleyen feribotun kaptanı Öznur Aydost, "Pandemiden 2 yıl sonra yeniden Seferihisar'dayız. Yolculuğumuz 2 saat sürecek. İlk misafirlerimiz, çok heyecanlıyız" dedi.

İLK SEFER BUGÜN BAŞLADI

Seferleri düzenleyen firmanın kurucusu Seda Yıldırım ise 'Yunanistan'ın Maldivleri' olarak anılan Samos’a salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek, “2 yıldır kapalı olan hudut kapıları büyük emekler verilerek yeniden açıldı. Çok heyecanlıyız, ilk seferimize 23 Nisan'da çocuklar gibi şen gidiyoruz" diye konuştu.

Samos'a hareket eden ilk feribotun yolcularından Bilginer Bağcı da 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti.

Tokat Havalimanında 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacakken, açılış öncesi 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat’a THY tarafından ilk sefer de yapıldı.

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