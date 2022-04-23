Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de çift tartışmasında kadın kocasını göğsünden bıçakladı ve tartışma kanlı bitti. İzmit'te bir çift arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ismi öğrenilemeyen kadın, eline aldığı bıçağı kocasının göğsüne sapladı.

Kocasını bıçakladıktan sonra evden kaçan kadın kayıplara karıştı. Tartışma seslerine gelen komşular bıçaklanan adamı görünce durumu hemen ekiplere bildirerek 112 Acil Servisi çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ADAMIN DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisler, kocasını bıçaklayan ve firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Otobüsleri yakacaklardı! Kocaeli'de PKK adına eylem hazırlığındaki şahıs kıskıvrak yakalandı Terör örgütünün talimatıyla, kent merkezlerinde büyük eylem hazırlığında olan grup Kocaeli emniyetinin kurduğu özel ekiple yakalandı. Eylem hazırlığı istihbaratını alan terörle mücadele ekipleri, aynı gün yüzlerce kamerayı inceleyerek üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

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