Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın iş adamlarına koleksiyon amaçlı bastırdığı 1 milyon TL'lik banknotlar Van'da durdulan bir ticari taksinin içindeki yolculardan çıktı. Van’ın Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbaratlar için başlatılan çalışmalar kapsamında 18 Nisan 2022 tarihinde ekipler arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar esnada şüpheli bir taksiyi durduran Jandarma ekipleri araçtaki müşterilerin üzerinde arama yaptı.

ABD'Lİ İŞ ADAMLARINA ÖZEL KOLEKSİYON BANKNOTLAR

Aramada ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD’li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık bir adet banknotlardan biri ele geçirdi.

BANKNOTLAR GERÇEK

Ekipler, ele geçirilen banknotu, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Van Şubesine gönderdi. Yapılan inceleme sonucu banknotun gerçek olduğu belirlendi. Olayla ilgili şüpheliler Z.S. ve C.S. gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Van Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarı çalışmalar neticesinde 18 Nisan 2022 tarihinde Gürpınar ilçesinden Edremit ilçesine hareket halindeki bir ticari taksi durdurularak, araç içerisinde bulunan müşterilerin üzerinde yapılan aramada ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD’li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık bir adet banknotlardan biri ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen banknotun gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Van Şubesi’ne gönderildiği ve gerçek olduğu rapor ile bildirilmiştir. Olayın şüphelileri Z.S ve C.S isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.”

Van'da dehşet anları: 7 köpek kız öğrenciye saldırdı Van'da minibüs bekleyen üniversite öğrencisi, 7 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olay anı üniversitenin güvenlik kamerasına yansırken, paylaşılan olayın ne zaman yaşandığı ve saldırıya uğrayan kız öğrencinin sağlık durumuna dair bilgi bulunmuyor.

Van'da İtalyan turist kayarken çığ altında kaldı Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalan İtalyan turist için herkes seferber oldu.

Van'da torbacılara operasyon, 15 kişi yakalandı Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.