Türkiye Gazetesi

Logesa Lojistik olarak asansörlü frigo taşımacılık hizmetinde bulunduklarının altını çizen Esat Karlıdağ, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Temelde frigo taşımacılık, 18 derece ile -26 dereceye kadar ayarlanabilir soğutucuları bulunan araçlarla yapılan taşımacılık olarak tanımlanabilir. Asansörlü frigo taşımacılıkta temel olarak liftli kamyon ve liftli kamyonetlerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Taşımacılıkta yenilikçi bir yöntem olmasından dolayı dikkatleri üzerine çektiği için pek çok taşımacılık firmasının bu yöntemi kullanıldığı gözlemlenmekte.”

FRİGO TAŞIMACILIK DONANIMLI ARAÇLARLA YAPILIYOR

Frigo taşımacılığın modern araçlarla yapıldığını belirten Esat Karlıdağ, kendilerinin de modern ve teknolojik araç kullandıklarını, bu sayede taşımacılık hizmetini çok efektif bir şekilde verdiklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Karlıdağ, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Temel olarak liftli kamyon ve liftli kamyonet kullanıyoruz. Öncelikle paletli yükler veya cihazlar transpalet aracılığıyla liftli araçlara yüklenir. Daha sonra liftli araçların üzerine lift aracılığı ile asansörlü bir şekilde aracın içerisine alınır. Oldukça yenilikçi bir yöntem olduğu için taşımacılığın zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etmek olanaklı.”

Esat Karlıdağ

FRİGOLU TAŞIMACILIKTA FARKLI ISI DEĞERLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Frigo taşımacılıkta farklı ısı değerleri bulunduğunu belirten Esat Karlıdağ, “Domates, karpuz, kavun, muz ve patlıcan gibi ürünler 7-10 derece arasında taşınır. Bunun yanı sıra dondurulmuş unlu mamuller -12-18 derece arasında taşınır. Bu şekilde ürünlerin özelliklerine göre farklı derecelerin ön plana çıktığını söylemek olanaklı. Asansörlü frigo taşımacılıkta yenilikçi yöntemleri kullandığımız için müşterilerimizin taşımacılık taleplerini çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Modern araçlar ve yenilikçi ekipmanlar kullanarak sistemin planlı bir şekilde işlemesini sağladığımız için taşımacılık sektörüne de katkıda bulunuyoruz. Bizim için sektöre katkıda bulunmak ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamak her şeyden önemli. Daha fazlasını yapabilmek için de çalışmalarımızı titiz bir şekilde sürdürdüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim.”