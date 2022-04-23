Türkiye Gazetesi

İzmir Narlıdere'de cani bir şahıs yaşlı babasını ve babaannesini dövdü ve o anları sosyal medya hesabıdan paylaştı. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından şahıs hakkınd aihbar aldı ve harekete geçti.

Şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresine giderek zanlıyı gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cani zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan darbedilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 34'ü asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de minibüs devrildi, çok sayıda kişi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İzmir'de eski karısını boğarak öldürmüştü, tutuklandı İzmir'in Bornova ilçesinde boğulmuş ve battaniyeye sarılmış halde ölü bulunan Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının kardeşi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.