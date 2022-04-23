Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, engelli kız çocuğu, annesinin sokakta oynayan kardeşini almaya gitmesini fırsat bilerek torpil ile oynamaya başladı.

Bir süre sonra elindeki torpili ateşe veren engelli çocuk, torpilin patlaması ile büyük panik yaşadı. Torpilin patlaması ile alev alan evde kombi de patladı. 2 katlı müstakil evin 1. katını alevler sardı. Engelli kız kendini dışarı atmayı başarırken, elinde yanık oluştu.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangının büyümesinin ardından mahalleli, 112 itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gelerek önce yangını söndürdü, daha sonra da soğutma çalışması başlattı. Yangında müstakil evin 1. katı kullanılamaz hale gelirken, evdeki eşyaların kül olduğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri elinde yanık oluşan engelli kıza müdahale etti.

Yangını gören mahalle sakinleri, “İçeride engelli bir kız vardı. Annesi diğer çocuğunu dışarıda ararken evdeki çocuk torpil patlatmış. Torpil patlayınca da yangın çıkmış. Evde hasar büyük" dediler.

İtfaiye ve resmi polis ekiplerinin ayrılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri yangınla ilgili araştırma yaptı.

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