Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda çekici yardımı ile araba çalan 3 kişi yakalandıkları gibi tutuklandı. Torlaklar köyünde bir kişinin evinin bahçesindeki minibüs, çekici marifetiyle çalındı. Araç sahibi evinin bahçesinde minibüsünü göremeyince jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

Jandarma ekiplerince, titiz çalışmalar sonucunda çekiciyle çalınan minibüs yolda yakalandı. Çekicide bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarıyla hırsızlara seslendi Adana’da bir yıl önce ameliyat olmazsa bacağı kesilecek olan Bülent Çevirme arabasını satarak yapay damar taktırdı. Ameliyat sonrası yürüme zorluğu çeken adam 20 bin liraya aldığı motosikletle işe gidip gelmeye başladı. Evden çıktığında motosikletinin çalındığını gören adam gözyaşlarını tutamadı.

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