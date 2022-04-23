Türkiye Gazetesi

Sakarya’da tartıştığı kişi tarafından vurularak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak’ta yaşandı. Murat Çoban (31) ile E.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma başladı. Şiddeti artan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. yanında getirdiği silah ile Murat Çoban’a kurşun yağdırdı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan Çoban, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli E.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da aile katliamı yapan zanlı adliyede Sakarya'da abisi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdüğü için gözaltına alınan zanlı ile saklanmasına yardım eden kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde ise bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Karı kocayı vuran kadın fenomen çıktı! 'Sakaryalı Hanımağa' Sakarya'da köpeği yüzünden tartıştığı karı-kocaya kurşun yağdıran kadının, "Sakaryalı Hanımağa" ismiyle sosyal medyada fenomen olan Z.T. isimli şahıs olduğu ortaya çıktı.