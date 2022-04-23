Türkiye Gazetesi

Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde bulunan 4 kişi boğularak ölürken yaralı olarak kuratılan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden bir otomobil virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Kilis Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü, kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Antalya'da otomobille çarpışan hafif ticari araç korkulukları aşarak sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü, kanaldaki araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: Yaralılar var Sakarya'da kapalı yola giren sürücü, kanala uçtu. Feci kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

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