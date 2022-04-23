Türkiye Gazetesi

Gümüşhane’nin Kırıklı köyünde bir iş yerinin mutfağında patlama oldu. Olay, saat 16:30 sıralarında Gümüşhane’nin Kırıklı köyünde meydana geldi. Köyde bulunan bir iş yerinin mutfağında, sıkışan gaz nedeniyle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, o esnada mutfakta bulunan Emsal Şahin yaralandı.

VÜCUDUNDA 2. DERECE YANIKLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Emsal Şahin’i yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Vücudunda 2. derece yanıklar bulunan Emsal Şahin Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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