Türkiye Gazetesi

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada otomobil sürüye daldı. Olay, akşam saat 19:00 sıralarında meydana geldi. T.G. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı.

Sürü sahibi Ferhat Aksoy, 20 koyunun telef olduğunu belirterek, “Adam 110-120 ile geliyor hayvanlara vuruyor, bir de tutanakta siz haksızınız, diyor. Nasıl biz haksızız? 20 tane koyun şimdi telef oldu, aşağıda da sürü içinde yaralı koyun var. Yarın yaylaya gidecektik. Polis bize burası yasak, diyor burası Suveren köyü şu aşağısı Aşağı Erhacı köyü, nasıl yasak oluyor. Bir de adam benim çocuklarım ölseydi kim hesabını verecekti, diyor. Fener ile selektör yapan abim yolu ortasına çıkmıştı, kendini kenara atmasa onu da biçecekti." dedi.

İhbar sonrası olay yerine giden gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü T.G.’yi ve çobanı Suveren Jandarma Karakoluna götürerek ifadelerine başvurdu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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