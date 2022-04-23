Türkiye Gazetesi

Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonuçlandı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesinden aldığı yolcuları Arsuz'a götüren 31 M 4344 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çekici ile girdikleri evin bahçesinden minibüs çaldılar Zonguldak’ta şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı. 3 kişi çekici ile girdikleri evin bahçesindeki minibüsü çaldı. Kısa sürede yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da lastiği patlayan tur minibüsü devrildi, 12 turist yaralandı Antalya'da meydana gelen kazada havalimanından aldığı yolculara otele götürürken lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi. Kazada 12'si turist 13 kişi hastanelik oldu.

İzmir'de minibüs devrildi, çok sayıda kişi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Maltepe’de İETT minibüse çarptı: Yaralı var Maltepe’de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse İETT çarptı. Kazada bir yolcu yaralanırken minibüs ve İETT’nin tamponu ve camları parçalandı.