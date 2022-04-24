Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de iki mahallenin gençleri arasında bir kaç gündür devam eden kavgalar sebebiyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan kalabalığı anonslar ile dağıtmaya çalıştı.

POLİS MAHALLEDE NÖBET TUTTU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi'nin gençleri arasında bir kaç gün önce kavga çıktı. Bu akşamda gerginlik üst seviyeye çıkınca, bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle son buldu. Toplanan kalabalığı ise polis ekipleri anonslar yaparak dağıtmaya çalıştı.

Polis, mahallede nöbet tutarken, kalabalık bir süre bekledikten sonra dağıldı.

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