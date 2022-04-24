Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014 yılında kapatılan ve köy statüsüne geçen Çankırı’nın Dodurga beldesi, sekiz yıllık hukuk mücadelesini kazandı ve yeniden belediye statüsüne geçti. Belediye başkanlığı seçimi için böylece sekiz yıl aradan sonra yeniden sandık başına gidilecek.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi için nüfus tespit işleminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle sekiz yıl önce dava açıldı. Yıllar süren yargı sürecinden sonra belde statüsü mahkeme kararı ile geri kazanıldı. Ancak karar kesinleşmesine rağmen başka farklı idari kararlar sebebiyle 2019 seçimlerine giremediler. Dodurgalılar yılmadı, mücadelelerini sürdürdüler ve son olarak önce ilçe seçim kuruluna ardından da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurarak beldelerinde seçim yapılmasını istediler. YSK yapılan başvuruları değerlendirdi ve Dodurga’da 26 Haziran’da Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için seçim yapılması kararı verdi. Bu doğrultuda seçime girme hakkı bulunan 24 parti isterse Dodurga belediye başkanlığı için aday gösterebilecek.

Bin civarındaki seçmenin bulunduğu Dodurga’da yapılacak seçimler şimdiden Meclis kulislerinin de sohbet konusu hâline geldi. Kulislerde bu seçimlerin bir anlamda 2023 seçimleri için bir prova niteliğinde olacağına dair yorumlar yapılıyor. Geçen sene aynı seçim süreci Afyonkarahisar’ın Güney beldesi için yaşanmış, siyasi partiler kazanmak için bu beldeye âdeta çıkarma yapmışlardı. Seçimi yüzde 64 oy oranı ile AK Parti kazanmıştı. Bu arada Türkiye genelinde boşalan muhtarlıklar için ise 5 Haziran’da sandık kurulacak.

Dodurga Belediye Başkanı Aydın'dan deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçelerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Köy muhtarıyla da görüştüm, herhangi olumsuz bir durum yok." dedi.