Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura | İSTANBUL

MHP 18 yıldır, Ayvansaray Hacı Hüsrev Parkında ramazan çadırı kuruyor. İki yıllık bir pandemi arasından sonra şölen tekrar başladı.

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Fatih ilçesi Meclis Üyesi Muharrem Caymaz “Eskiden burada trafik çok sıkıntılıydı. Akşam 5,5 - 6 oldu mu yollar kilitleniyordu. İnsanlar iftarlarını arabalarda açıyorlardı. Onlara su, hurma yetiştirmeye çalışıyor, vakti olanları soframıza çağırıyorduk. Baktık insanlar canıgönülden dua ediyor, peyderpey sayıları artırdık. Malum üç kap sıcak yemek, salata, turşu, tatlı da ikram etseniz de arkasından çay gelmiyorsa ziyafet denilemez ona. Büyük kazanlar getirdik, artık her akşam 5-6 bin bardak çay dağıtıyoruz, çok makbule geçiyor.

Burada işler gönüllülük esasına göre yürüyor, dostlarımız bir de bana yazın deyip talip oluyorlar. Sağ olsun gençler ve hanımlar da dağıtıma yardım ediyor. Bazı arkadaşlar çoluk çocuk gelip kazan başına geçiyor, bizzat eliyle kepçe tutup o hazzı yaşamak istiyor. Civarımızda hayli muhtaç insan var, yolcular, misafirler var. Malum iftar saati Eyüpsultan çok kalabalık oluyor. Paran olsa da karnını doyuramazsın rahatça. Bazı gruplar yer bulamıyor. Bakıyoruz bir otobüs durmuş, buyrun diyoruz, imkânımız var, 40-50 kişi bizi korkutmuyor. Burası bulunmaz bir yer. Etrafımızda Ebu Şeybe radıyallahu anh, Hazret-i Kaab, Muhammed el Ensari, Cabir radıyallahu anh ve Ebu Zer-i Gıfari gibi sahabeler ve Toklu Dede gibi fetih ordusunun komutanları var.

Geçen vakit sıkışmış bir beyefendi, ‘Dur şurada orucumu açayım’ demiş, hoşuna gitmiş. Geldi ‘Ben de iftar vermek istiyorum’ dedi. Olur dedik, hay hay. Delikanlılar oluyor ceplerindeki küçük paralarla katılmak istiyorlar hayra. Kimseyi çevirmiyoruz, bilinmez ki belki de bereket orada. Genellikle 300-500 kişi ağırlıyoruz, cumartesi-pazar bini de buluyor. Vatandaşla birlikte olmayı seviyoruz. Bakın, kuryeler, polisler, turistler hep aramızda. Yıllardır buradayız, inanın feyz ve huzurla doluyoruz. Hacı Hüsrev Camii zaten yanı başımızda. Bu hizmetin kıymetini biliyor, hasıl olan sevabı ölmüşlerimize, şehitlerimize bağışlıyoruz. Allah sağlık afiyet versin, daha yıllarca oruçlu ağırlayalım, dua alalım. Çocuklarımıza bu hizmeti miras bırakalım” dedi.

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