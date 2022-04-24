Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm işletmeye yayıldı. Kereste ürünlerinin yanmasıyla alevler büyüdü.

ÇEVRE İLLERDEN İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangına Altınova İtfaiyesi’nin yanı sıra Yalova ve Kocaeli illerinden de ekipler sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kereste fabrikasının içerisinde bulunan 4 aracında yanarak kül olduğu öğrenildi. Fabrika sahibi gözü önünde yanan işletmesini böyle izledi.

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