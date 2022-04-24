Türkiye Gazetesi

Çivril ilçesine bağlı Emircik Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre 23 Nisan kutlamaları izlemeleri için çocuklarını mahalledeki meydana götüren Nejla A. burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrılmak istedi Alparslan Z. ile karşılaştı. Alparslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşü. Alparslan Z. kendisinden ayrılmak isteyen Nejla A.’yı çocuklarının çığlıklarına aldırmadan darp etmeye başladı. Alparslan Z. yanındaki bıçakla Nejla A.’yı sırtından 5 kez bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.’yü de bacağından bıçakla yaralayan Alparslan Z. hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.’yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Şüphelinin kullandığı suç aleti bıçak olay yerinin yakınında bunundu. Çocuklarının gözü önünde bir anneyi defalarca bıçaklayan Alpaslan Z.’nin yakalanması için görevliler çalışma başlattı.

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