Türkiye Gazetesi

Kozan Belediye Başkanı Vekili Soner Uzun sosyal tesisler, tabiat parkı ve kafelerdeki çöpe atılan karton bardakların toplanarak çiçek fide üretimi için kullanılarak ekonomiye kazandırıldıklarını söyledi. 4 ay içerisinde karton bardaklarda 10 bin çiçek fidesi ürettiklerini söyleyen Uzun, "Çiçek fidelerimizi hem kentin çeşitli noktalarına dikiyoruz, hem de çok cazip fiyatla halkımıza satıyoruz. Ayrıca bu geri dönüşüm projesiyle çevrimizin korunmasına da katkıda bulunuyoruz. Daha yeşil ve temiz bir Kozan için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

MALİYETSİZ 200 BİN BİTKİ ÜRETTİLER

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş ise sezonda yaklaşık kendi üretimleri ile maliyetsiz 200 bin çiçek ve bitki üretimi yaptıklarına dikkat çekerek, "Hem belediyemiz hem ülkemize hem de ilçe ekonomisine geri dönüşüm ile katkı sunuyoruz. Plastik poşet kullanımını 4 ay içinde yüzde 30 azaltmış olduk. Bu bardaklarda Medine gülü, reyhan, çıtlık, kasımpatı, sinek kanadı, gibi birçok türü üretiyoruz" diye konuştu.

Bu bitki, Ramazan’da sigara tiryakilerinin işini kolaylaştırıyor… Adeta sigaradan tiksindiriyor! Bazı bitkiler, sigara bırakmada oluşacak sendromların giderilmesinde etkili. Bu noktada karabaş otu, bu süreci olumlu şekilde atlatmayı sağlıyor. Sigarayı bırakabilmek için kullanılan karabaş otunun, Ramazan ayında tiryakilerin de oruçluyken olan sigara ihtiyacını azalttığı söyleniyor.