Türkiye Gazetesi

4 mevsiminde yaşandığı Türkiye'de kış ayları Doğu bölgesinde zorlu geçiyor. Coğrafi konumu ve yüksekliği nedeniyle karların kolay kolay erimediği Doğu Anadolu'da Öyle ki mayıs-haziran ayında dahi kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu oluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası’ndaki kar şaşırtıyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EKİPLERİN ZORLU MÜCADELESİ

Yer yer 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu dozerle ve ekskavatörlerle açmaya çalışıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyorlar.

BİRÇOK BÖLGEDE KAR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Günlerdir süren çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini ifade ettiler.

Hakkari'de toz bulutu araçları çamura bürüdü Suriye'den gelen toz bulutları Hakkari'de çamur yağmasına neden oldu. Araçların üstü çamurla kaplanınca sürücüler soluğu oto yıkamada aldı.

Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Hakkari'de PKK'ya darbe vuruldu. Jandarma ekipleri, 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi.

Hakkari'de Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar operasyonu başlatıldı.