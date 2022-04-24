Türkiye Gazetesi

Kadıköy’ün sembollerinden biri haline gelen ve 1864’te ünlü Fransız Heykektıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan Boğa Heykeli’nin üzerinde aşınmalar oluştuğu tespit edildi. Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktada ise aşınmalar meydana geldi.

YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Kadıköy’ün buluşma noktası Boğa Heykeli sabah saatlerinde gelen ekipler tarafından kapatıldı. Çevresine bariyerler koyulan Boğa Heykeli’nde yenileme çalışmalarına başlandı.

“SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Çalışmaların başlatılmasına ilişkin konuşan vatandaşlardan Ekrem Ocak, “Oldukça fazla geçmişe sahip olan bir eser. Bu tür eserlere sahip çıkmalıyız. Sadece yerli vatandaşlar değil yabancı turistler de buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu eserlere sahip çıkarsak toplumumuz için daha faydalı olur” diye konuştu.

Kadıköy'de Fener alayı Sarı lacivertliler Zajc ile perdeyi açtı, Serdar Dursun'la kapattı. Süper Lig'de ikinciliğe yerleşen İsmail Kartal'ın takımı Devler Ligi için avantaj yakaladı.