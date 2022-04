Türkiye Gazetesi

Mayıs ayının yaklaşması ile birlikte sıcaklıklar arttı, sahile yakın bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde ağaçlar çiçek açtı. Ağaçların çiçek açması ile birlikte dökülen polenler, Mersin'de sahilin sarıya boyanmasına neden oldu.

Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte dökülen polenler, 321 kilometrelik sahil bandı olan Mersin'de denizle buluştu. Başta turizmin gözbebeği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu. İlk önce vatandaşlar tarafından müsilaj zannedilen polen tozları ile birlikte arılar da denizde telef oldu.

"TELEF OLAN ARILARI GÖRDÜK"

Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi’ne geldiklerini, havanın çok güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, "Deniz çok güzel. Tabii şu an aşırı derecede polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel. Denizde polenle birlikte telef olan arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlar da, çok üzücü tabii. Deniz her ne kadar güzel olsa da üzücü kısmı polenlerle arıların telef olarak kıyıya vuruşu, onun dışında her şey güzel" dedi.

Şu anda denizin polenli olduğunu ama normalde bu bölgeyi çok beğendiğini aktaran Öztürk, denizin berrak, çarşaf gibi olduğunu ve tatilcilerin tercih edebileceğini kaydetti.

POLENLER ZARARLI MI?

Uzmanlar, mevsimin bu dönemlerinde Mersin dışında Antalya ve Muğla gibi bazı illerde benzer durumların yaşanabileceğini belirterek, polenlerin herhangi bir zararının olmayacağını ve kısa sürede denizde kaybolacağını bildirdi.

