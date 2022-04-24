Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta bir markette çalışan 46 yaşındaki M.E. bir yıl önce tanıştığı 40 yaşındaki Muharrem E. ile 10 ay önce evlendi. İddiaya göre evlendikten sonra M.E’ye kötü davranan ve para isteyip vermeyince döven Muharrem E. eşinin kendisine otomobil almasına rağmen yakıt parası, sigara parası istediğinde vermeyince yine darp etti. Eşinin şiddetinden kaçan M.E. Muharrem Rç’den boşanmak istedi. Muharrem E. bu kez de kadının çalıştığı markete giderek rahatsızlık çıkardı. Bu nedenle işinden olan M.E. Muharrem tarafından darp edildi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

M.E.’nin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verilen Muharrem E. bu kez de eşinin evine silahla ateş edip ölümle tehdit etti. Eşi Muharrem E.’yi 3 kez şikayet eden ve uzaklaştırma kararı alan M.E. Türkiye’de sürekli adres değiştirerek kaçmaya başladı. Buna rağmen genç kadını ölümlü tehdit etmeye devam eden Muharrem E. yüzünden psikolojisi bozulan kadın üç kez intihar girişiminde bulundu. Psikolojik tedavi gören kadına ulaşan zanlı tehditlerine devam etti. Genç kadının tam 36 kez şikayetçi olduğu kocası her defasında uzaklaştırma ve adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bir süre önce polis merkezine imza vermeye gitmediği için aldığı 5 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine giren Muharrem E., çok sinirlenince tekrar tehditlerine devam etti.

“AZRAİLLE DANS EDİYORSUN”

Sosyal medyadan isim yazmadan tehditler savuran zanlı koca, “Azrail’inle dans ediyorsun. Es geçtim sanma. Hatanın bedelini ağır ödeyeceksin. Hep bu şehirde ve bu semtteyim. Unutma bir an gelecek ve o beynin dağılacak. Sen beni iyi tanırsın” diye yazdı. Ayrıca cezaevine gireceğini öğrenen koca, kadını arayarak “Cezaevinde olsam bile başkaları bu işi yapar” diye tehdit etti. M.E., kocası yüzünden birçok kez telefon numarasını da değiştirmek zorunda kaldı.

36 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU 5 AY HAPİS CEZASI ALDI

M.E., tüm yaşadıklarından dolayı hasta olduğunu belirterek, “Bana şiddet uyguladı, beni perişan etti. 36 kez şikayetçi oldum, 5 ay hapis cezası almış. Bu mu adalet? Ben onun daha fazla ceza almasını istiyorum. Cezaevine gittiği halde beni tehdit ediyor. Kadın ölümlerine bir yeni daha eklensin istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalsın istemiyorum” diye konuştu.

Öğretmene ‘şiddet’ eğitimi Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci ara tatil sürecine ve eğitim gündemine ilişkin konuştu.