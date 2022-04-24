Türkiye Gazetesi

Antalya’da Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’nde geçen Cuma akşam saat 21.00 sıralarında bir kokoreççide yaşana olayda iddiaya göre 61 yaşındaki Mehmet Fuat Saral’dan küçük yaşta evlatlık verdiği oğlu 23 yaşındaki M.A.Y. para istedi. Baba-oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken işyeri sahibi Cemil G. bu sırada dışarı çıktı. İddiaya göre M.A.Y. babasının başına mermer parçasıyla vurup, işyeri sahibinin cep telefonunu kırarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki diğer esnaflar 112’yi arayarak durumu bildirdi. Kokoreççiye giden sağlık ekipleri Mehmet Fuat Saral’ın hayatını kaybettiği belirledi. Mehmet Fuat Saral’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

“BABAMA BİR ŞEY Mİ OLDU?”

Cemil G’nin ifadesi ile çevredekilerin sözlü beyanına başvuran polis, şüphelinin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durdurduğu iki vatandaşa ise ‘Babama mı bir şey mi oldu?’ dediğini belirledi. Çevrede arama yapan polis, M.A.Y.'yi yalın ayak vaziyette sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.Y’nin ayakkabıları ise kokoreççi dükkanında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen şüphelinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, babasının öldüğünden haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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