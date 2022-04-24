Türkiye Gazetesi

Beşitaş'ta şüpheli bir aracı gören ekipler durdurarak aramak yapmak istedi ve araç şoförü ruhsatlı tabancasını polis ekiplerine göstererek polis aramasından kurtulmaya çalıştı. Ancak sürücünün oyununa gelmeyen polis ekipleri araçta detaylı arama yaptığında adeta mini bir cephanelikle karşılaştı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timleri, önceki hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ardından polis ekipleri, araç sürücüsü M.Y.D. ve yanında bulunan arkadaşı M.N.Ç.’nin araçtan inmesini istedi.

POLİSİ KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Araçtan inen M.N.Ç., polisi kandırmak için üzerinde tabanca olduğunu söyleyerek ruhsatını da polise teslim etti. Beşiktaş polisi, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücü M.Y.D.’nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda daha önceden emniyette “ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet” suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

POLİSİN DİKKATİ CEPHANEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan üst aramaları esnasında polis ekipleri, araçtan inen M.Y.D. ve M.N.Ç.’nin tedirgin hallerinden şüphelenerek araç içerisinde bulunan sırt çantasını kontrol etmek istedi.

Yapılan kontrollerde sırt çantasının içinde iki adet tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araçta detaylı arama yapan Beşiktaş polisi, vites kolunun bulunduğu bölüme ve bagajdaki gizli bölmeye silah saklandığını tespit etti.

ARAÇLARINDAN 6 ADET SİLAH ÇIKAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aramalar sonucunda araç içerisinde toplam 6 adet tabanca, çok sayıda mermi ve şarjörler ele geçiren Beşiktaş yunus timi, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahısların evinde de arama yapan polis ekipleri, burada da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y.D. ve M.N.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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