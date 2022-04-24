Ankara'nın Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi'nde saat 3 sıralarında D-140 karayolu üzerinde seyir halinde ilerlerken bilinmeyen bir sebeple dere yatağına uçan hafif ticari araçta bulunan sürücü Metin Çatak ve Elvan Kayalıca hayatını kaybetti.
Araçta bulunan Ender Kırhan ve Uğur Oyanık ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Ayaş Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.
Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Bağdat Caddesi'nde feci kaza: 3 kadın otomobilde sıkıştı Kadıköy'ün ünlü caddesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan 3 kadın yolcu yaralandı.
Afyonkarahisar’da kaza, ölü ve yaralı var Afyonkarahisar’da otomobil minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, otomobilde bulunan bir genç ise yaralandı.