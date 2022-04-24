Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

VEFAT SAYISI 15'E DÜŞTÜ

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 947 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 426 bin 248 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüs salgının ardından 23 Nisan yeniden sokaklara taştı! İlk tören Anıtkabir'de Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan bu yıl yeniden sokaklara taştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve öğretmenler ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 16 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi.