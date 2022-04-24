Türkiye Gazetesi

Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde ilerleyen Ukraynalı Aleksandır Kuvik (42) idaresindeki tırın otoban gişelere 10 kilometre kala hava kompresörü arıza yaptı.

Tırı park eden sürücü Kuvik, arızalı alanı onarmak için aracın altına girdi. Hava tüpü aniden şoförün üzerine düştü. Kuvik hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, bölge trafik ve 112 ekipleri sevk edildi. Sürücünün cesedi morga kaldırıldı.

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