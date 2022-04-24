Samsun'da bir adam evinin avlusunda kafasından vurulmuş halde bulundu. Feci olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Avut Mahallesi Tepe mevkisinde yaşandı. 54 yaşındaki Şenel Akay evinin avlusunda tüfekle kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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