Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ikamet eden 44 yaşındaki Bilhan Ö. bir anda ortadan kayboldu. Ailesi, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsın, dayısı K.B. (62) ile miras meselesi yüzünden kavgalı olduğu belirlendi. Bunun üzerine KB. ile oğulları H.B. (35) ve A.B. (38) gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Bilhan Ö'nün dayısı tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğullarının da cesedi ormanlık alana götürüp gömdüğü tespit edildi. Zanlıların gösterdiği yerden maktulün cansız bedeni çıkarılıp otopsi için morga kaldırıldı

Yapay zekâdan cinayet teşebbüsü Çocukluğundaki hayalî arkadaşı mikrodalga fırını gerçeğe dönüştürmek isteyen Lucas Rizzotto, fırına dil algoritması ekledi. Yapay zekâ kendisini 20 yıl boyunca unuttuğu için Rizzotto'yu fırının içerisine sokarak öldürmeye çalıştı.

Altı ayda ikinci atlet cinayeti: Kenyalı kadın sporcu öldürüldü Kenya'nın Iten kasabasında altı ayda ikinci atlet cinayeti işlendi. Uzun mesafe koşucusu atlet Damaris Muthee Mutua, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis, şüphelinin peşine düştü.

Süleyman Akbaba cinayeti davasında karar! Büyükçekmece’de eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği Süleyman Akbaba’yı öldürüp 7 parçaya ayıran Alpaslan Aslan ile 3 diğer sanığın yargılandığı davada mahkeme sanık Alpaslan Aslan’a haksız tahrik indirimi uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası verirken, Nubar Aslan’ın ise ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.