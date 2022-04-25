Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi acil servisine elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk (31) isimli hastanın yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.

Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hekim-Sen, “Lice Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından ateş açılmış, şans eseri yaralanan olmamıştır. Temsilcimiz ile iletişime geçen hukuk birimimiz gerekli desteği vereceğini iletmiştir. Bu sefer şans eseri kimse zarar görmedi peki ya gelecek sefer?” ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı Diyarbakır’da dün gece saatlerinde pediatri yoğun bakımda lenfoma tanısıyla yatan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun hayatını kaybettiği haberini alan yakınları, sağlık çalışanlarına saldırarak hastaneyi savaş alanına çevirdi.

Göstericiler sağlık çalışanlarına saldırdı Sağlık Bakanlığı, bazı göstericilerin ambulanslara ve sağlık hizmeti vermeye çalışanlara fiziki saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.