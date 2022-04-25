Türkiye Gazetesi

Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökçen Ş. isimli yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Davlumbazın elektrik kontağından çıkan yangın mutfak dolabına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yangın büyümeden söndürüldü.

POLİS YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Yaşlı kadın ise polis ve bekçilerin yardımıyla sokağa çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin söndürme sonrası soğutma çalışması yaptığı yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Sahur vakti yangın paniğiyle sokağa çıkan bina sakinleri ise kısa süreli şok yaşadı.

Yalova’da korkutan yangın: Alevler tüm fabrikayı sardı Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken fabrikada bulunan 4 araçta yanarak kül oldu.

Esenyurt'ta korkutan yangın! Geri dönüşüm alanından dumanlar yükseldi İstanbul Esenyurt’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında korkutan bir yangın çıktı. Yangında yükselen dumanlar sitelerin boynunu aştı.