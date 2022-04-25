Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı olan Fatih camiinde imam Bahattin Arısoy huzurunda şehadet getirerek Müslüman olan Ukraynalı kadın duygusal anlar yaşadı. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan kadın Fatih camiinde düzenlenen törenle Müslüman olarak Ayşe adını aldı.

ŞEHADET GETİRİRKEN HIÇKRIKLARA BOĞULDU

İhtida töreninde konuşan cami imamı Bahattin Arısoy, "Cemaatimizden bir kardeşimize başvurmuş ve Müslüman olmak istediğini söylemiş. Biz de kendisine anlattık. Kabul edip kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu kardeşimiz şehadet getirirken hıçkırıklara boğuldu ağladı. Doğrusu bende dayanamadım. Rabbim mübarek etsin" dedi.

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