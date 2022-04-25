Türkiye Gazetesi

Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl bir kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Bilmez, "Her dilde Zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin lira civarındadır. Sason’da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.

ZUZUBAK OTU FAYDALARI NELERDİR?

- Ağız ve bademcik iltihabı sökücüdür.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Birçok farklı hastalığa şifa niyetine kullanılır.

- Böbrekleri temizler.

- Böbreklerdeki kum ve taş oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

- İdrar ve balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

Hayatını şifalı bitkilere adadı Bursa’da, bir yakınını amansız hastalıktan kaybeden vatandaş, dağlardan nesli tükenmekte olan bitkileri toplayıp, insanlara şifa dağıtıyor.

İşte serinleten şifalı bitkiler Dr. Ömer Coşkun, vatandaşların yaz aylarında asitli içecekler yerine narçiçeği ve lavanta çayını soğuk içerek serinleyebileceğini söyledi.

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