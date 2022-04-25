Türkiye Gazetesi

Hastaneden para çalan bir şüpheli, görevliler tarafından fark edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından şüpheli gözaltına alındı.

BİR HASTANIN ÇANTASINDAN PARA ÇALDI

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayılma sonucu hastanelik olan N.C.Ö.(24) isimli genç, kendine gelince burada bulunan hasta O.A.’nın (46) çantasından 2 bin 350 lira ile 700 İngiliz sterlini parayı çaldı.

Hasta O.A. çantasından parasının çalındığını fark edince olayı hastane personeline bildirdi. Bu sırada durumundan şüphelenen hastane güvenlik görevlisi N.C.Ö.’yü polise teslim etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis merkezine götürülen N.C.Ö.’nün çaldığı para burada yapılan aramada iç çamaşırının içinden çıktı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen N.C.Ö. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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