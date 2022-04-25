Türkiye Gazetesi

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) devriye atan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, metal merdiven üretimi yapan fabrika çevresinde ön plakasında 'evleniyoruz' arka plakasında ise 'mutluyuz' yazan bir araç fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri, aracı fiziksel olarak takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bir süre sonra araçtaki şahsın, aracı fabrika önüne bırakıp bahçe duvarındaki korkuluklardan bahçeye atlaması üzerine jandarma ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Takviye ekibinin gelmesiyle jandarma ekipleri fabrikanın etrafını sardı.

Fabrika bahçesinde bulunan 5 adet profil demir, 1 adet demir jant, 2 adet demir sandalye, 3 adet metal merdiven, 9 adet demir raf, 2 adet makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kabloyu araca yüklemek isteyen hırsızlık şüphelisi, jandarmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Aracının plakalarını 'evleniyoruz' ve 'mutluyuz' yazıları ile kapatan şüpheli şahıs, hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adem Ş. (38) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldığı malzemeler ise fabrika sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

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