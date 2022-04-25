Türkiye Gazetesi

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya, 23 Nisan akşamı birlikte iftar yemeği yediği yakınlarıyla birlikte Tuzla D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde eve dönüş yolundaydı. Sürücü koltuğunda ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali Nadir Kaya, park halindeki minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin arka koltuğundaki lise öğrenci Beyza kazada ağır yaralandı. Yoğun bakıma kaldırılan Beyzanur yaşam mücadelesini kaybetti.

BEYZANUR’UN SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü ise hastanedeki muayenesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya karışan diğer iki kişiden birinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 17 yaşındaki Beyzanur kaza sonrası ön otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Beyzanur Sertkaya'nın cenazesinin Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı da ortaya çıktı.

“SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİYİZ”

Beyzanur'un amcası Kemal Sertkaya, ehliyetsiz olduğunu iddia ettikleri sürücü Ali Nadir Kaya'dan şikayetçi olacaklarını ifade ederek "İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Öte yandan genç Beyza'nın iple çektiği Ramazan Bayramı için kuzenine hediye elbise baktığı öğrenildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sertkaya'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, gözaltındaki ehliyetsiz sürücü Ali Nadir Kaya hakkında ise adli işlem başlatıldı. Genç Beyzanur, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedilecek.

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