Bingöl’de mayın arama köpeği Moçi toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere buldu. Tencerelerin içerisinde toplam 40 kilogram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirildi. EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Valilik konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
40 KİLOGRAMLIK EL YAPIMI PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda mayın arama köpeği Moçi’nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 40 kg ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.
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