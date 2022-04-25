Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Arıca Mahallesi'nde olay meydana geldi. Yusuf Tüysüzoğlu (59) traktörü ile tarlada çalışırken traktörün üzerinden düştü.
Ağır yaralanan şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı Başkentte meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Trafik kazası geçiren sürücünün bakıcı giderlerini sigorta şirketi ödeyecek Yargıtay, yaşadığı trafik kazası sonucu sakat kalan bir sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine karar verdi.