Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da insanlık öldüğünü gösteren görüntüler pes dedirtti. Bayram çikolatası ve şekeri taşıyan tır bir anda şarampole devrildi. Sürücü araç içinde sıkışırken şekerler ve çikolatalar ise çevreye dağıldı. Olay yerine hemen vatandaşlar toplandı ancak amaçları sürücüye yardıme etmek değil de dökülen şeker ve çikolataları toplamaktı. Yağma yapan vatandaşların görüntüleri bir cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) Beyazkule ile Aslanbaba mevkisinde bayram şekeri ve çikolata yüklü tır şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü olayı gören TİGEM çalışanları tarafından çıkartıldı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

ŞEKER VE ÇİKOLATALARI YAĞMALADILAR

Devrilmenin etkisiyle şeker ve çikolata paketleri yol kenarındaki araziye saçıldı. Tırın devrildiğini görenler, yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi.

Vatandaşlar jandarma ekipleri gelmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı görüldü.

ARAÇLARA DOLDURARAK GÖTÜRDÜLER

Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar, araçlarının içerisini doldurup evlerine götürdü. Sosyal medyada paylaşılan yağma görüntüleri diğer vatandaşların ise tepkisini çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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