Türkiye Gazetesi

Çocuk Bayramı'nda üzerine ağaç düşen küçük Nisa hayatını kaybetti. Merkez Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş’ın üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nisa Gülden Sırataş hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.



Hastanede tedavisi süren 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ağaç düştü: 6 ölü, 15 yaralı Orman işçilerini taşıyan traktörün üzerine ağaç devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yürüyüş yaparken üzerlerine ağaç düştü: 1 ölü, 1 yaralı Bolu’da 2 kişi Sülüklü Göl Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaptıkları esnada üzerlerine kopmuş ağaç parçası düştü. Kazada 1 kişi öldü.