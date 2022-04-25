Türkiye Gazetesi

Karasu ilçesinde devriye gezen mahalle bekçileri G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi.

TEK MERMİ ATABİLEN TABANCA ÇIKTI

Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.

SİLAH OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Yakalanınca kolye dedi gerçek çok farklı çıktı Sakarya’nın Karasu ilçesinde bekçilerin şüphelenerek durduğu kişinin üzerinde asılı olan kolye suikast silahı çıktı.

Boynundaki kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.