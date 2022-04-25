Türkiye Gazetesi

Hatay'da Milleyha Sulak Alanı’nın bulunduğu Samandağ'da çöl kulaklı toygarı kuşu görüntülendi. Türkiye'de ilk defa gözlemlenen çöl kulaklı toygarı, 496. kuş türü olarak kayıtlara girdi.

"ÇÖL TOZLARI SÜRÜKLEDİ"

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu ”Bizim için muhteşem bir gün oldu. Türkiye'de daha önce hiç görünmemiş çöl kulaklı toygarını kuş gözlemcisi Soner Bekir ile Milleyha Sulak Alanı'nda kayıt altına almayı başardık. Birkaç gündür Irak ve Suriye üzerinden gelen bir toz taşınımı var. Sahra Çölü gibi her tarafımız toz içinde kaldı. Biz bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Kuşların göç hareketlerinde bu tarz fırtınaların çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden kuşların göç durağı olan Milleyha'ya geldik. Sabah saat altıda araziye başladık ve daha öğlen saatleri olmadan çöl kulaklı toygarı ile karşılaştık. Bu türün ülkemizde hiç kaydı yok. Türkiye'de dağlarda yaşayan ve yakın akrabası olan kulaklı toygardan farkı ise suratının daha beyaz, sırtının daha açık krem rengi ve daha ufak boyda olması" dedi.

"YANINDA KÜÇÜK ÇÖL TOYGARI DA VARDI"

Yoğurtcuoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: Biz çöl kulaklı toygarını gördüğümüz zaman yanında Türkiye'de dördüncü kere kaydedilen küçük çöl toygarı da vardı. İnanılması zor bir olay. İkisi de çölde yaşadığından birbirlerini tanıyorlar ve Milleyha'da deniz kenarında bulmuşlar. Bir süre yan yana takıldılar. Biz araziye devam ederken aynı gün içinde gene çölde yaşayan ibibik toygarı ve çöl çoban aldatanı gibi iki bomba tür ile daha karşılaştık. Bomba tür dememin nedeni bizim camiamızda ve bütün dünyada yankılanan bir olaya yol açması. Dört çöl kuşu, toz taşınımı ile buraya sürüklenmiş. Kuşların göç durağı olan Milleyha Sulak Alanı'nda ne kadar önemli bir noktada bulduğumuzu tekrar tekrar anlamış olduk.

"BU YILKİ DÖRDÜNCÜ YENİ TÜR"

Bu senenin başından beri Milleyha’da bulunan Türkiye için dördüncü yeni tür oluyor. Bunlar çatal kuyruklu martı, kül renkli yelkovan, Atlantik boz yelkovanı ve şimdi de çöl kulaklı toygarı. Burası muhteşem bir alan. Samandağ halkı da buranın korunmasının önemini fark etmiş durumda. Yurt dışından artık insanlar Milleyha nerede diye soruyor.

"KUŞLARI GÖRÜNE ELLERİMİZ TİTREDİ"

Bir günde bu kadar nadir türle karşılaşınca kalplerimizin çok hızlı atmasını geçtim o an neler yaptığımızı bile hatırlamıyorum. Yanımda gözlemci arkadaşım Soner Bekir vardı. Sevinçten çığlıkta atamıyoruz. Kuşlar önümüzde duruyor ve ellerimiz titreye titreye birkaç fotoğraf çektik. Sonrasında sarılıp birbirimize bunu kutladık. Türkiye'ye başka yeni türlerin de geleceğini ve 500 tür olacağımızı düşünüyoruz.

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